Tito Jakcson, hermano de la leyenda musical, Michael Jackson, e integrante de la banda The Jackson 5, murió a sus 70 años, según la confirmación de sus hijos en redes sociales, mismos que no especificaron la razón de su deceso. Tito fue el tercero de diez hijos de la familia.

¿Sabías que?

En su debut discográfico, consiguieron que sus primeros cuatro sencillos, I Want You Back, ABC, The Love You Save y I'll Be There, llegaran a los primeros puestos de las listas de éxito en EE.UU.