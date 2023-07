Esta información surge luego de que Mami Kim (Kimberly Guillermo Díaz), hermana de Yailin, realizara una serie de señalamientos en contra de su madre y la artista: "No soy familia de ustedes ya", mencionó en un video de TikTok. "Decidí no ser familia de ustedes y negarlas. Porque no soy habladora, no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que construyo a diario".

Yailin La Más Viral va con todo contra Anuel AA: "Dile al mundo que me golpeabas cuando estaba embarazada"