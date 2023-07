"Deja de ponerte en los papeles de buen padre. Sigue, voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí, que necesité dinero para la renta, para la leche, para tu hija, tú y tu gente me ignoraban”, sentenció la joven de 21 años, misma que acabó de experimentar una cirugía estética.

Los rumores con respecto a una pelea física debido a una infidelidad por parte del boricua se escucharon alrededor cuando empezó su separación, sin embargo nunca se confirmaron. Hasta anoche. Yailin se pronunció con respecto a las escenas para expresar al respecto: " Yo sí me río. Si eres un narcisista, dile al mundo, Ema, que me golpeabas cuando estaba embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo, pana”, dice una imagen publicada en su Instagram.

​​​​​​Pero las acusaciones no pararon allí: "Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”. Yailin asegura tener pruebas de las acusaciones en su contra, incluso publicó una imagen de su cuello con un posible hematoma.

Eres una rata: Anuel AA publica el desconocido rostro de su hija con Yailin La Más Viral, generando furia en redes sociales

La contienda entre la expareja se intensificó debido a que Anuel AA publicó una imagen de Cattleya sin el consentimiento de la madre, ya que la identidad de la menor era protegida por Yailin. La intérprete solo publicaba imágenes donde aparecían partes de su cuerpo, mas no su cara. En el drama, el actual amigo pero archienemigo de Anuel, Tekashi, también está involucrado.