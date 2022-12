La fuerte enemistad entre Chyno Miranda y Nacho de la que no conocías

Clips enviados por residentes y compañeros dejaban en vista el débil estado en que se encontraba el artista latinoamericano que alguna vez conquistó los corazones de varios países de América junto a su compañero musical, Nacho, mismo que, según recientes declaraciones, no cuenta con una buena relación con él como muchos imaginaban.

Además aseguró que la relación de amistad con Mendoza, su excompañero musical, no estaba del todo bien: “Él (Chyno) me hablaba mal de Nacho, él no quería saber nada de Nacho”.

Chyno Miranda es captado en video en una clínica de rehabilitación en Venezuela

La enemistad en su perspectiva llegó al punto de que algunos residentes de 'Tía Panchita' bromeaban contra Chyno: “Los muchachos (del centro “Tía Panchita”) que sabían que no le gustaba que le dijeran ‘Nacho’, le hacían bullying y le decían ‘Nacho, Nacho'".