Karol G es criticada por supuesto plagio en nueva canción Contigo, cuyo video musical la muestra en una relación con otra mujer

Además, la intérprete de Mi ex tenía razón fue acusada de plagio debido a que la melodía del que podría convertirse en un nuevo himno LGTBIQ+ es muy similar al clásico romántico de Leona Lewis, Bleeding Love, lanzada en 2007. En el coro de la tercera canción de Karol con el DJ son más evidentes los matices inspirados en el track de la ganadora de la tercera temporada de The X Factor UK.

El video musical de Contigo muestra la historia de un romance de universidad protagonizado por la artista paisa y la trapera boricua, lleno de horas de diversión en un departamento, marcas permanentes en sus pieles para sellar este amor, una ducha muy íntima y un guiño a la popular película española Tres metros sobre el cielo con la escena donde las artistas salen de fiesta mientras Tiësto anima la noche. Este clip de poco más de cuatro minutos generó dudas en los admiradores de la oriunda de Medellín, quienes interpretaron que con esta producción la cantante estaría confesando su gusto por las mujeres.​​​​​

“Me gusta la canción, pero no entendí algo, ¿ahora eres lesbiana?”, “esa amistad ya está muy rara”, “esta vez no me gustó ni la canción ni el video, mucho menos esa Miko metida en todos lados. Quien debería estar ahí es Feid”, “por el título pensé que saldría el Ferxoo”, “me hizo recordar una canción de los 2000”, “me aburrió, me quedé esperando a Feid”, “Ya no supo que hacer, se acerca su fin”, son algunos de los comentarios.

