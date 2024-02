Después de la fiesta de cumpleaños de la artista colombiana, Chance, magazine digital de Europa Press, informó que actualmente se rumora que Shakira “estaría ilusionada” con el exdeportista que fue parte de los New England Patriots durante más de una década.

En programas televisivos como Vamos a ver, de Telecinco, y El Gordo y La Flaca , de Univisión, también pusieron al descubierto este posible nuevo amorío de la ex de Piqué . En el último espacio mencionado, Tanya Charry reportó que “varios infiltrados [en la fiesta de cumpleaños] dicen que los vieron bastante cariñosos y que, incluso, ni siquiera se preocupaban por esconder su cercanía” .

En 2021 Edelman puso fin a su carrera en la NFL luego de 12 años de haber jugado en el club New England Patriots

Julian, además de ser exdeportista como Gerard, también es diez años menor a la artista, un dato curioso que ha llamado la atención de sus seguidores, pero Edelman celebra su cumpleaños el 22 de mayo, mientras que la expareja nació un 2 de febrero.

Destacó durante sus años como estudiante, el exfutbolista estadounidense fue mariscal de campo en el College of San Mateo y luego en la Kent State University. Tras retirarse del deporte se unió al elenco de Inside the NFL de Paramount+.