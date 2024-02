La noticia sobre la inesperada muerte de Socorro Jacques, mamá de Aracely Arámbula y exsuegra de Luis Miguel, comenzó a hacerse eco la tarde del martes 13 de febrero, pero recién en las primeras horas de este jueves 15 la actriz de La Patrona confirmó el lamentable fallecimiento de su progenitora mediante historias de Instagram.

La Chule rompió el silencio sin revelar detalles sobre lo sucedido y reposteó una story que fue compartida por el comunicador Álex Kaffie, en la que envió un mensaje de pésame para la actriz: “Me entero de que falleció tu mamá. Les acompaño en la congoja a ti y a tu hermano Leo y les abrazo no con las manos, sino con el corazón. Repose en paz doña Coco”, a lo que la ex del Sol de México contestó con un emoji de dos manos orando.

Lea Un exdeportista 10 años menor a Shakira sería el nuevo amor de la artista colombiana, ¿de quién se trata?