En otra imagen que también circula en redes ambos están jugando ajedrez en lo que parece ser un espacio privado, con mesas de billar alrededor, aunque no se conoce con certeza si se trata de ellos, o si la fotografía es de la actualidad.

En septiembre del año pasado Arámbula señaló al popular cantante mexicano de no pagar la manutención de sus hijos: “Es deudor alimentario, faltan detalles, pero yo estoy muy tranquila con mi vida, yo soy una mujer que trabajo mucho, que no me hace falta nada para mantener a mis hijos, es una responsabilidad, por supuesto, y una obligación", expresó en la alfombra roja de Vaselina.

Los representantes de Luismi no se quedaron de brazos cruzados y respondieron mediante sus abogados: "Para la manutención y cuidado de Miguel y Daniel, ambos de apellidos Gallego Arámbula, existía una cuenta de banco de los Estados Unidos de América en la que mi representado depositaba las cantidades correspondientes; sin embargo, dicha cuenta fue desactivada. Mi representado ha intentado en diversas ocasiones, por diferentes vías y a través de distintas personas, contactar sin éxito a la señora Aracely Arámbula con el objeto de continuar entregándole recursos para la manutención y cuidado de sus menores hijos".

Sin duda, la relación entre la expareja no se acerca a la serenidad, hasta el momento se conoce que ambos caminan por la vida completamente separados, mientras que Miguel y Daniel, sus hijos en común, cerca de su madre.