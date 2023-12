Aracely Arámbula envía emotiva carta a su hijo en común con Luis Miguel, Daniel, por su cumpleaños número 15

Aracely Arámbula, reconocida actriz mexicana, se comportó como toda una madre orgullosa en el cumpleaños número 15 de uno de sus hijos. La estrella latina, ex de Luis Miguel -y reconocida por alzar la voz incluso ante El Sol de México-, no dudó en compartir lo que siente por su pequeño -ya no tan pequeño-.

