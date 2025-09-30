Música
¿Juan Gabriel está vivo? Video en París desata teorías sobre el Divo de Juárez

Un video viral de un hombre en París reaviva los rumores de que el cantante mexicano podría seguir con vida.

   
    El video de Juan Gabriel se viralizó en redes sociales en cuestión de horas. ( RRSS )
Un video grabado en París, Francia, por un grupo de turistas mexicanos ha encendido nuevamente las teorías sobre la muerte de Juan Gabriel.

En las imágenes se aprecia a un hombre con un parecido físico notable a Alberto Aguilera Valadez, el cantautor mexicano que falleció el 28 de agosto de 2016 en Estados Unidos, a los 66 años.

Lea: "Juan Gabriel está vivo", insiste su exmánager en polémica rueda de prensa que no terminó bien

El misterioso hombre fue visto en un restaurante parisino disfrutando de un café. Su cabello largo y canoso, una chamarra naranja combinada con playera negra y una pañoleta azul hicieron que usuarios en redes sociales lo identificaran de inmediato con el Divo de Juárez.

La grabación se volvió viral en TikTok y otras plataformas, dividiendo opiniones. Mientras algunos aseguraron que se trataba de un simple parecido, otros insistieron en que el artista sigue con vida y decidió alejarse de los reflectores.

Lea: Detienen al hijo de Juan Gabriel en Estados Unidos

Las comparaciones entre fotografías del cantante en sus últimas apariciones y las capturas del video aumentaron la polémica. Hasta el momento, la familia del cantante no ha emitido declaraciones sobre el video que reavivó las teorías de que Juan Gabriel no habría muerto, sino que habría optado por llevar una vida más tranquila lejos del ojo público.

Lo cierto es que, a casi 10 años de su partida, la figura del Divo de Juárez sigue viva en el imaginario popular y cualquier avistamiento de un “doble” basta para que resurja el misterio.

