"Juan Gabriel está vivo", insiste su exmánager en polémica rueda de prensa que no terminó bien

"Te agradezco por lo que haces por mí, diles que tú me tienes muy protegido, que todo lo que ocupo me lo das y nada me hace falta; eso es lo que manda a decir", dijo Muñoz en medio de las preguntas de los reporteros.

Según Joaquín, el "divo de Juárez" fingió su muerte y, a partir de ese momento, él ha estado financiando su diario vivir, como su renta y gastos alimenticios: “A mí no me importa lo que yo le he dado a Alberto, eso no me importa, me importa a mí que Alberto esté bien, que tenga para lo que él quiere, porque se priva de muchas cosas porque a él también le da pena estarme pidiendo, ya son seis años que yo les estoy dando dinero para la renta y para todos sus gastos, entonces me dice ‘me da pena pedirte".

Según las declaraciones del exmánager, el cantante estaría esperando que el presidente de México lo apoye para volver a su vida normal, ya que teme por sus propiedades intelectuales, mismas que en la actualidad dependen de su hijo Iván Aguilera.