Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian que serán padres: mira el emotivo video

La cantante y el futbolista compartieron un emotivo video en Instagram, donde revelaron que serán padres por primera vez

   
    Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez( Ecuavisa )
Paulo Dybala y su esposa, Oriana Sabatini, anunciaron que están esperando su primer hijo por medio de un emotivo video publicado en sus redes sociales.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron ambos en la publicación, que incluye una recopilación de videos íntimos: imágenes de la ecografía, primeros planos de la panza de Oriana y momentos compartidos durante esta nueva etapa.

El video se viralizó y cuenta con miles de mensajes de felicitación y cariño por parte de fanáticos y colegas.

Durante el video, Oriana expresa su emoción frente a la cámara: “Vamos a ser papás”, dice, mientras señala la imagen del bebé en la ecografía. Entre risas, bromea: “Mirá, es igual a mí”.

El anuncio fue cuidadosamente planeado. Antes de compartir el video, la pareja publicó en sus historias de Instagram una animación inspirada en el dibujo animado con el que años atrás confirmaron su relación.


