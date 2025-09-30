Oriana Sabatini y Paulo Dybala anuncian que serán padres: mira el emotivo video

<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/paulo-dybala>Paulo Dybala</a> y su esposa,<a href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/oriana-sabatini> Oriana Sabatini</a>, anunciaron que están esperando su <b>primer hijo por medio de un emotivo video</b> publicado en sus redes sociales. <b>“Primer posteo de nosotros tres”,</b> escribieron <b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/samantha-quenedit-comienza-actividades-tailandia-miss-grand-international-PC10210843></a>