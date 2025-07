Jombriel responde con fuerza a Jhonny Lexus: “No te pongas como un niño chiquito”

El escenario de la música urbana nacional no deja de vibrar, no solo por las canciones y los nuevos exponentes, sino también por las tensiones entre generaciones de artistas que, si bien no son nuevas, han despuntado en las últimas horas.

Jhonny Lexus, uno de los pioneros del movimiento, lanzó hace unos meses un comentario que resonó entre los artistas emergentes: “Si nosotros fuimos los que comenzamos esto, al menos deberían darnos las gracias”, en clara alusión a Jombriel, quien no se quedaría callado y respondió con contundencia. Esto fue lo que dijo.

