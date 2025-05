Sin embargo, en una entrevista exclusiva para los Hackers del Espectáculo , el cantante rompió el silencio desde la pasarela de los Premios Heat y dejó claro que no hay resentimientos .

Las últimas 24 horas no han sido fáciles para Jombriel . Su repentina desvinculación profesional con Rommel Moisés —su entonces mánager — desató rumores, especulaciones y hasta señalamientos en redes sociales .

Desde la pasarela de los Premios Heat en Medellín, el esmeraldeño aclaró la situación: “Yo no soy malagradecido" declaró a las cámaras de Ecuavisa, y añadió "Si Dios me bendice donde estoy, yo me bendigo porque soy una persona real y agradecida”.

El artista confirmó que, aunque la separación fue real, no existió conflicto personal ni ataques entre ambas partes. “Como hombrecitos tenemos que hablar”, dijo, asegurando que todo fue aclarado en una nueva conversación directa y sincera con Rommel: