Joe Jonas desata polémica por peculiar gesto antes de salir al escenario en Los Ángeles

Los Jonas Brothers celebran por todo lo alto su vigésimo aniversario con la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour, que inició el 10 de agosto en East Rutherford y recorrerá Estados Unidos hasta noviembre.

El pasado fin de semana, el trío se presentó en el Crypto.com Arena de Los Ángeles con un show cargado de sorpresas, con invitados como John Legend y 5 Seconds of Summer.

Sin embargo, la celebración se vio ligeramente opacada por una polémica que explotó en redes sociales a raíz de un video de Joe Jonas captado detrás del escenario del concierto.

En el video, Joe aparece frente a un espejo limpiándose la nariz repetidamente con un pañuelo y haciendo muecas ante su reflejo. El clip, difundido en redes sociales, rápidamente generó debate: mientras algunos lo interpretaron como una simple molestia nasal o parte de un ritual previo al show, otros encendieron especulaciones sobre un posible consumo de sustancias, llegando incluso a mencionarse rumores de cocaína.

El momento, ocurrido justo antes de la esperada aparición de John Legend en el escenario, no pasó desapercibido para los internautas. Hasta el momento, ni Joe Jonas ni la banda han hecho declaraciones sobre el video, dejando que la controversia siga creciendo en redes sociales.