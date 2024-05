La relación entre la cantante y actriz, Jennifer López y el actor Ben Affleck, ha estado envuelta en rumores sobre su fin. El medio estadounidense In Touch, se comunicó con una fuente cercana a la famosa pareja, la cual mencionó que están en trámites de divorcio .

Los fanáticos han notado que la pareja ha estado distante estos últimos meses, dado que no se los ha visto juntos en algunos eventos. Durante la Met Gala 2024, Affleck no acompañó a López, pero se justificó por sus grabaciones en The Accountant 2.

La relación entre Jlo y Ben, surgió en la década de los 2000, también anunciaron que se casarían pronto, no obstante, fue cancelada en 2003. En 2021, ambos se reencontraron y volvieron a retomar su relación, después decidieron casarse en julio de 2022.

El testimonio, que fue contactado por In Touch, aseguró que la relación terminó, ya que el actor, que interpretó a Batman, decidió mudarse de casa.