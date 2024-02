¡Triste pasado! Jennifer López recuerda el maltrato que recibió en relaciones anteriores

En el nuevo documental estrenado en Prime Video, The Greatest Love Story Never Told , JLo se sinceró por completo sobre sus tumultuosas relaciones pasadas, arrojando luz sobre la vulnerabilidad emocional y física que soportó , además del crecimiento personal que asegura haber conseguido tras el reencuentro que tuvo con su gran amor y actual esposo, Ben Affleck .

Durante el rodaje de su canción Rebound que forma parte del nuevo material discográfico, la artista y su interés amoroso en la película realizan una rutina de baile coreografiada, sugiriendo violencia doméstica en una relación tóxica.

En la siguiente escena de la producción que va de la mano con su película musical original, This Is Me... Now: A Love Story, se muestra sentimental durante un viaje en auto cuando le preguntan sobre el rodaje de esa historia en particular.