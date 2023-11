Esta y otras etapas de la vida de la cantante se podrán ver en This Is Me, su película biográfica que se estrenará el 16 de febrero en Prime Video. Además, en esa misma fecha se podrá escuchar su nuevo álbúm This Is Me...Now.

La impresionante mansión de Jennifer Lopez valuada en más 60 millones de dólares

Este lunes La Diva del Bronx posteó en sus redes sociales el tráiler del largometraje, en donde se pudo observar un romántico detalle que le había hecho su esposo hace muchos años.