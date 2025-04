De refugiado a estrella global: La inspiradora historia de The Weeknd

El éxito global de The Weeknd no es solo una historia de fama y fortuna, sino también de lucha y perseverancia. Abel Makkonen Tesfaye, conocido mundialmente como The Weeknd, nació en 1990 en Toronto, hijo único de Samra y Makkonen Tesfaye, inmigrantes etíopes que huyeron del régimen del Terror Rojo. La familia se mudó a Canadá en 1987 como refugiada y Abel creció en Scarborough, un barrio de Toronto, donde fue criado por su madre y su abuela, ya que su padre los abandonó cuando él era pequeño. La ausencia paterna marcó profundamente a Abel, quien reconoció en varias entrevistas que apenas sabía el nombre de su padre, y nunca lograron reconciliarse. Lea: BoKeTe, la nueva canción de Bad Bunny, con la que dice adiós a un viejo amor

Una adolescencia tormentonsa

Desde muy joven, The Weeknd comenzó a enfrentarse a problemas de drogas. A los 11 años empezó a fumar marihuana y más tarde experimentó con sustancias más fuertes. A los 18 años abandonó la escuela y se mudó con amigos a un departamento. En entrevistas, ha reconocido que creía necesitar las drogas en ese entonces, pero hoy las ve como un obstáculo que logró superar.

El nacimiento de The Weeknd y el primer éxito musical

Fotografía de The Weeknd en 2015. ( )

En 2009, The Weeknd comenzó a subir canciones a YouTube bajo el seudónimo de XO, sin mostrar su rostro. La música que compartía era oscura y emotiva, muy influenciada por el R&B. Su talento no pasó desapercibido, y el rapero Drake lo descubrió, escribiendo sobre él en su blog. En 2011 lanzó su primer mixtape House of Balloons, seguido por Thursday y Echoes of Silence. Este fue el punto de partida para la creación del personaje de The Weeknd. Aunque se ha dicho que su nombre proviene de un fin de semana en que abandonó el colegio, él mismo reveló que The Weeknd fue inspirado por el título de su primer disco.

Fama mundial y su cambio de imagen

Fotografía de la discografía de The Weeknd. ( )