La hermana de Freddie Mercury gastó casi USD 4 millones en secreto para recuperar reliquias

Aunque Austin justificó su decisión de vender las pertenencias diciendo que había llegado el momento de pasar página , Kashmira Bulsara mostró su desacuerdo y preocupación por perder los recuerdos más íntimos de Freddie . El informe de The Sun reveló que la hermana del cantante siguió todo el proceso de la subasta en secreto, incluso enviando a su asistente personal a las pujas mientras mantenía su participación oculta.

La subasta, titulada Freddie Mercury: A World of His Own, alcanzó una recaudación total de 49 millones de dólares y atrajo a más de 140 000 visitantes de todo el mundo. Entre los objetos más destacados que Kashmira Bulsara adquirió se encuentran un Wurlitzer Modelo 850, vendido por 500 000 dólares, un chaleco pintado a mano con retratos de los gatos de Mercury que se subastó por 173 000 dólares, y la icónica chaqueta militar de Mercury, la cual alcanzó los 561 000 dólares.

Según fuentes cercanas, la hermana de Mercury estaba dispuesta a pagar lo que fuera necesario para que los recuerdos de su hermano no quedaran fuera del círculo familiar. La subasta fue un escaparate único del legado personal del artista, recreando espacios de su hogar en Garden Lodge, su residencia en Londres, con elementos que reflejaban su amor por los gatos y la música.