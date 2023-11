El triste videoclip de despedida de Freddie Mercury: "Cantaré hasta que me desangre"

Los 80's fue la década en la que el VIH/Sida alcanzó un gran apogeo. Posteriormente, tras descubrirse su diagnóstico, se convirtió en una de las figuras más representativas en la concientización de este padecimiento.

These Are The Days Of Our Lives, el sencillo del álbum Innuendo, fue el último video musical en el que aparece el cantante e inclusive ya se denota su crítico estado de salud, a pesar de haber sido grabado en blanco y negro y con gran cantidad de maquillaje, así lo contó Brian May, el guitarrista de la banda.