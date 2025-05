Los hijos de Shakira debutaron en la música con su primer single The one

Shakira no escondió su emoción al mostrar al mundo el talento de sus hijos, Milan y Sasha, quienes han dado un gran salto en el mundo de la música. A sus 12 y 10 años, los jóvenes artistas no solo han conquistado los escenarios, sino que han dejado claro que la música está en su ADN.

Durante la gala de la fundación Let It Beat en Miami, Shakira celebró con alegría el debut musical de sus hijos, quienes forman parte del nuevo álbum Next Generation of Artist. En este proyecto, Sasha, con tan solo 9 años, interpretó la canción The One, mientras su hermano Milan, el mayor, brilló tocando la batería, demostrando su destreza musical.

La cantante, visiblemente emocionada, no dudó en expresar su orgullo a través de sus redes sociales.