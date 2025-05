"Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo, cumpliendo sueños por el mundo entero.

Por ahi he leído comentarios a veces que dicen: "Claro, está llenando los lugares... (Lo que) están llenos es de latinos

Y los latinos es que no somos gente, ¿o qué?".

1. La familia primero

Y también lloran y se emocionan con ella, como cuando Martha no puede contener las lágrimas al ver cómo su hija ayuda a unas niñas colombianas de bajos recursos a cumplir su sueño de estudiar en la NASA.

2. De Selena a Shakira

"Me dijo: 'Te va a encantar'", cuenta Karol G en el documental.

No solo acertó, sino que se volvió para ella un referente que aún hoy menciona. "El verdadero fanático de Karol G sabe lo mucho que amo a Selena Quintanilla", confirma en la cinta.

Al terminar la grabación, Shakira la felicita por el resultado y Karol G, muy efusiva, la abraza y le dice: "Gracias por todo. No tienes idea de lo que significa esto para mí, no tienes idea".

3. Migrantes en busca de oportunidades

4. "La bichota": mira cómo lo hace una mujer

"Durante muchos, muchos años viví decepcionada del hecho de ser una mujer… Me encontré en el camino con tantos rechazos, me preguntaba por qué no había nacido entonces siendo un hombre", dijo.