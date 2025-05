¿Harry Styles en el Vaticano? La aparición del cantante británico en la presentación del papa León XIV desata furor en redes

La sorpresiva elección del papa León XIV como nuevo líder de la Iglesia Católica no fue el único evento que capturó la atención mundial el jueves 8 de mayo. Durante la multitudinaria presentación del pontífice en la Plaza San Pedro del Vaticano, un misterioso personaje entre la multitud encendió las redes sociales, muchos aseguran que se trataba nada menos que de Harry Styles.

El cantante británico, conocido tanto por su carrera musical como por sus apariciones inesperadas, habría asistido de manera anónima al evento, vestido con gafas oscuras, una chaqueta azul y una gorra gris con la frase “Techno Is My Boyfriend”. Fue esta prenda en particular la que despertó la atención de los internautas, quienes la relacionaron con Styles.

Una imagen compartida en redes muestra a un hombre con gran parecido al artista entre la multitud. Aunque su rostro está parcialmente cubierto, su estilo distintivo levantó sospechas más que suficientes para que el nombre de Harry Styles se convirtiera en tendencia global.