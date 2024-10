Lisa Marie Presley ha llamado la atención del mundo del entretenimiento incluso después de su deceso. La publicación de su libro de memorias, From Here to the Great Unknown, culminado con la pluma de su hija, Riley Keough, en base a cintas que su madre dejó en vida, ha sido todo un suceso.

Uno de los hechos que más se escuchó fue su decisión de conservar el cuerpo de su hijo fallecido por aproximadamente dos meses en su hogar, así como los hechos ligados a la intimidad sexual de su expareja, Michael Jackson.

Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, congeló el cadáver de su hijo después de enfrentar su suicidio