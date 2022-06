Hermana de Shakira revela el estado de la artista tras separación con Gerard Piqué

Para Mebarek, la separación entre Piqué y su hermana era "posiblemente previsible".

"No la he visto, no vivo en España. Todavía no sé nada", declaró a medios españoles, aclarando además que su hermana estaría recuperándose fuera de España.

La colombiana demuestra así que ha preferido alejarse del ruido mediático que la encierra en la actualidad, ya que, según lo declarado por su familiar, partió de España para su propio bien y el de sus dos hijos, Milan y Sasha. Por otro lado, Piqué se alista para una temporada de vacaciones en la que sería "su casa de soltero".