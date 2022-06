Acusan a Piqué de serle infiel a Shakira, la colombiana lo habría encontrado "con otra"

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”.

“Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien esе show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti”.

Shakira a pocos pasos de ser juzgada por fraude fiscal de millones de dólares

Por el momento no existe ninguna declaración oficial de parte de ninguno de los dos, sin embargo usuarios en redes sociales se encuentran "indignados" por el presunto hecho en que Piqué habría engañado a la colombiana, que es para muchos, una mujer de "alto calibre".