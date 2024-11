Gian Marco conmueve a sus seguidores con emotivo mensaje desde la clínica tras grave lesión en la columna

Lea también: Karol G deja el silencio tras la polémica por la canción +57: "Siento mucha frustración"

Con voz entrecortada, explicó que, debido a la gravedad de su lesión y la necesidad de someterse a tratamiento médico, no podrá continuar con las funciones de la temporada. “Voy a tener que parar hasta el próximo año por mi tratamiento. No estoy al 100%, no puedo trabajar así. Tengo que andar con bastón con mucho cuidado, y en el escenario, así no puedo estar”, confesó el artista.

Además de agradecer por el apoyo recibido, Gian Marco ofreció opciones a quienes ya habían adquirido entradas para su espectáculo, permitiendo la devolución de dinero o la posibilidad de asistir a las funciones reprogramadas, que se llevarán a cabo entre abril y mayo de 2025.

