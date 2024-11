En esa reunión, la vida de uno de ellos cambiaría para siempre.

"Un trancazo"

Un año

“A regañadientes me llevaron al Auditorio Nacional, donde se estaba presentado. Allí le reclamé y me dijo: ‘Sé que fue un error mío decir eso que no te conozco, pero la próxima vez que te grabe una canción voy a gritar tu nombre para que te conozca todo el mundo’”.

“Martín, no cabe duda que también de dolor se canta cuando llorar no se puede”.

La historia de la canción

“Cuando me entrevistan, muchos me dicen: ‘Usted debió haber estado muy enamorado para escribir una canción tan hermosa’”, dice Urieta.

“Pero es que no la han entendido, ‘Mujeres Divinas’ no habla absolutamente nada de amor”.

Al terminar, un amigo se le acercó y le dijo: “A mí no me gustó tu canción” y le expresó su descontento porque la letra iba dirigida contra una mujer.

“Como era joven, guapetón y rico, porque era banquero, le dije: ‘Pues a ti porque no te han hecho lo que a mí me han hecho. Cuando te lastimen como a mí, te va a gustar mi canción’”.

“Y me respondió: ‘Te equivocas, a mí siempre me han lastimado, las mujeres me han hecho trizas el alma, pero no voy a andar de chillón, quejándome, si los momentos más bellos los he pasado al lado de una mujer’. Eso me impresionó porque también era mi forma de pensar, de adorar a la mujer”.