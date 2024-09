Florencia Bertotti inició con éxito una serie de 12 conciertos en el miniestadio de Villa Crespo , en Buenos Aires, Argentina , donde en cada función las entradas se han agotado. La multitud que asistió a la primera fecha estaba compuesta tanto por nostálgicos fanáticos de su época en "Floricienta" como por nuevas generaciones que han adoptado su legado. Los aplausos y exclamaciones de admiración no faltaron, creando un ambiente vibrante desde el inicio del show.

Al aparecer, Bertotti saludó con una frase llena de emoción: "Feliz primavera, ¿cómo están? No lo puedo creer, 20 años después... ¿Qué nos pasó? No soltamos". Su comentario, acompañado de risas por parte de sus fans, mostró la conexión inquebrantable que mantiene con su público. A lo largo de la noche, la cantante no dejó de expresar su gratitud, destacando lo especial que era para ella tocar en su ciudad, un momento que ella misma describió como único.

Uno de los puntos más emotivos del concierto llegó con la interpretación de "Hay un cuento", una de las canciones favoritas de la telenovela. Bertotti, visiblemente conmovida, decidió detenerse a escuchar a sus seguidores cantar, dejando el micrófono de lado por un momento. Este gesto fue recibido con emoción por todos, consolidando un vínculo que, dos décadas después, sigue tan fuerte como siempre.