Gaga, que es conocida por su activismo en favor de la comunidad LGTBI, subrayó además que, cuando los medios de comunicación le preguntaban por su sexo, pensaba en los niños que podrían estar enfrentándose a los mismos comentarios y el posible impacto de su respuesta en ellos.

"La razón por la que no respondí a la pregunta fue porque no me sentía una víctima de esa mentira. Pero también pensaba en lo que pensaría un chico que está siendo acusado de lo mismo al ver que una figura pública como yo siente vergüenza por ello", contó la artista en 'What's next? The future with Bill Gates', un programa emitido en Netflix y conducido por el cofundador de Microsoft.