A pesar de que no se conocen muchos detalles sobre el sonido de "Die With a Smile", la expectativa es alta, especialmente porque ambos artistas han estado ausentes de la escena musical por algún tiempo. El último álbum de Bruno Mars, An Evening with Silk Sonic, fue lanzado en 2021 en colaboración con Anderson Paak, mientras que los últimos discos de Gaga fueron Chromatica en 2020 y su colaboración con Tony Bennett en Love for Sale.

Bruno Mars había expresado recientemente su deseo de colaborar con Gaga, mencionando en una entrevista publicada en junio que le gustaría cantar con ella en uno de sus conciertos.