Fausto Miño: “¿Germán Cáceres habría matado a María Belén Bernal si hubiese estado sobrio? Probablemente no"

El cantante ecuatoriano Fausto Miño ha desatado una ola de críticas en redes sociales por un comentario que realizó sobre el caso del femicidio de María Belén Bernal, por el que está siendo procesado su esposo, el expolicía Germán Cáceres.

“¿Germán Cáceres habría matado a María Belén Bernal si hubiese estado sobrio?, preguntó el artista en su cuenta de Twitter. Y él mismo contestó: “probablemente no, pero ya no lo sabremos”.

Luego realizó una reflexión sobre la normalización que la sociedad le ha dado a las bebidas alcohólicas. Si bien se solidarizó con la familia de Bernal y afirmó que debe ser “terrorífico” lo que están viviendo, también dijo sentir “dolor” por los padres de Cáceres y sus amigos.

La foto que reveló dónde estaba Germán Cáceres: trabajaba de bartender en el Caribe colombiano

“Hay algo que tenemos que mirar que es el uso del alcohol, del trago para huir de la realidad, porque esto nos pasa a todos y nadie lo ve. Cáceres se volvió loco, pero ¿dónde está la fuente de la aberración?

¿Cuántas cosas no hubiesen pasado en tu familia si no hubiese habido trago y abuso de por medio? Yo lo he vivido. Las cosas que más me arrepiento, cuando he lastimado a gente que he querido, ha sido chumado (borracho)”, dijo.

Su comentario no cayó bien en las redes sociales, pues se lo tomó como una defensa a Cáceres, aunque en un segundo video, difundido este sábado por el artista, insistió en que su pronunciamiento se refería a tomar consciencia sobre la correlación entre violencia y alcohol.