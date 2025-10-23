Música
23 oct 2025 , 12:15

Fallece el hermano menor de Ren Kai a los 20 años: "Daría mi vida por tenerte un rato más"

A través de un mensaje en Instagram, el cantante anunciaba el fallecimiento de su hermano a los 20 años en Guayaquil.

   
  • Fallece el hermano menor de Ren Kai a los 20 años: Daría mi vida por tenerte un rato más
    Ren Kai, junto a su hermano, Ren Liang.( RRS )
El cantante ecuatoriano de ascendencia china, Ren Kai, atraviesa un momento devastador tras el fallecimiento de su hermano menor, Ren Liang, a la edad de 20 años, ocurrido la mañana de este jueves 23 de octubre.

A través de una emotiva publicación en Instagram, el artista compartió su profundo dolor y un conmovedor homenaje a su hermano, cuya causa de muerte no ha sido revelada.

Ren Kai describió a Liang, nacido en 2005, como el "ángel más extraordinario" que iluminó sus vidas con su "humor e inteligencia única", su "Gang Ching Gun" como él lo llamaba

El cantante resaltó la lucha que su hermano enfrentó durante diecisiete años, incluida una discapacidad visual, que no le impidió ser una persona de gran fortaleza: "¡Cuánto te admiraba!", expresó.

El texto de despedida culminó con lo que Kai defina la "llamada más temida":

Quote

"No sabes cuánto me duele. ¿Por qué me dejaste? (...) Daría mi vida por tenerte un rato más."

Colegas y figuras del medio artístico han expresado sus condolencias a Ren Kai, quien ha regresado desde China para el sepelio, que tendrá lugar este viernes en el Parque de la Paz.

