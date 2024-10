La explicación del escándalo que acechaba a Liam Payne, antes de su muerte

La relación de Payne y Henry, que se extendió desde 2019 hasta 2022, se convirtió en objeto de controversia después de que ella publicara su novela Looking Forward , donde la protagonista enfrenta situaciones de abuso que, según ella, reflejan su propia experiencia.

El exintegrante de One Direction, Liam Payne, falleció trágicamente el 16 de octubre a sus 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo, Buenos Aires. Su muerte ocurre en medio de un escándalo que ha impactado tanto a sus fanáticos como a la opinión pública, centrado en las acusaciones de abusos emocionales y psicológicos por parte de su exnovia, Maya Henry .

En los días previos a su muerte, Payne había visitado Argentina en dos ocasiones para asistir a conciertos de sus excompañeros de banda, lo que despertó especulaciones sobre su estado emocional.

A pesar de afirmar que viajaba para "aclarar las cosas", la presión de las acusaciones de Henry y los rumores sobre su salud mental lo habían dejado "extremadamente abrumado", según fuentes cercanas.

La situación escaló aún más cuando Henry compartió su experiencia en el podcast The Internet Is Dead, donde relató los detalles de su relación y no mostró temor ante posibles represalias legales por parte de Payne. Las reacciones en redes sociales fueron polarizadas, con muchos apoyando a Henry y otros defendiendo al cantante.