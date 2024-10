Las fanáticas de One Direction que están en Buenos Aires, aprovecharon para acudir al Hotel Casa Sur Palermo , lugar donde falleció Liam Payne . Sus fans colocaron velas, fotografías, posters, flores y cartas con mensajes cariñosos y de agradecimiento al joven artista.

El cantante había compartido su fobia por las cucharas, conocida como koutaliafobia. En una entrevista con MTV había dicho: “Me cuesta sostener las cucharas y no me gusta comer con ellas” . Esto lo atribuyó a que cuando era pequeño tuvo que lavar muchas cucharas como castigo a su mal comportamiento y eso le causo que les tuviera repulsión luego.

Ecuavisa.com habló con Iara Cabral, fanática de One Direction quien se encontraba en el altar realizado a Payne para saber su perspectiva sobre la lamentable muerte del cantante.

Ella cuenta que conoció a la banda en pandemia y llegó a ellos ya que empezó a escuchar a Harry Styles, menciona que escuchaba sus canciones todos los días y la hacía sentir acompañada en aquella época de encierro.

Además: Acosadora de Harry Styles se declara culpable y es enviada a prisión

Al enterarse del fallecimiento de Payne, mencionó que se mostró incrédula, hasta que vio las noticias en la televisión y luego sintió la necesidad de ir al lugar de los hechos para terminar de creerlo.

Respecto a las circunstancias en las que falleció (se habían encontrado sustancias ilegales en su habitación de hotel) mencionó que no justifica nada, ya que no hay que buscar culpables, además que esto nos demuestra la importancia de salud mental, "los famosos no tienen la vida resuelta".