Por otro lado, personal del equipo de criminalística halló un envase con varios medicamentos, entre ellos clonazepam, así como medicamentos de "venta libre" y alcohol como whisky, también bebidas energizantes.

Autopsia de Liam Payne: estos son los hallazgos de los forenses tras la muerte del cantante en Argentina

Por otro lado, autoridades fiscales presumen que, por la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, el ex One Direction "no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia".