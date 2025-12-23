Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su nuevo bebé

El hogar de los Iglesias-Kournikov es ahora un poco más ruidoso y mucho más feliz. Tras meses de especulaciones y un embarazo llevado con la discreción que los caracteriza, Enrique Iglesias y Anna Kournikova han confirmado el nacimiento de su cuarto hijo, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2025.

La noticia llegó a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambos compartieron una tierna fotografía del recién nacido acompañada del mensaje: "My sunshine 12.17.2025".

En la imagen se observa al bebé durmiendo plácidamente, luciendo un gorrito de rayas rosas y azules y abrazado a un pequeño peluche en forma de perezoso.

Aunque la pareja aún no ha revelado el nombre ni el sexo del bebé, este nacimiento consolida la familia de seis que han formado en Miami. El nuevo integrante se une a: