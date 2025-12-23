Música
Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su nuevo bebé

La pareja más hermética del espectáculo rompe su silencio en redes sociales para dar la bienvenida al nuevo integrante de su numerosa familia.

   
    Enrique Iglesias y Ana Kournikova en 2023. ( RRSS )
El hogar de los Iglesias-Kournikov es ahora un poco más ruidoso y mucho más feliz. Tras meses de especulaciones y un embarazo llevado con la discreción que los caracteriza, Enrique Iglesias y Anna Kournikova han confirmado el nacimiento de su cuarto hijo, ocurrido el pasado 17 de diciembre de 2025.

La noticia llegó a través de una publicación conjunta en Instagram, donde ambos compartieron una tierna fotografía del recién nacido acompañada del mensaje: "My sunshine 12.17.2025".

En la imagen se observa al bebé durmiendo plácidamente, luciendo un gorrito de rayas rosas y azules y abrazado a un pequeño peluche en forma de perezoso.

Aunque la pareja aún no ha revelado el nombre ni el sexo del bebé, este nacimiento consolida la familia de seis que han formado en Miami. El nuevo integrante se une a:

  • Nicholas y Lucy (mellizos de 7 años).
  • Mary (de 5 años).

    • El embarazo se había confirmado el pasado mes de agosto, cuando Anna fue vista en diversas ocasiones por las calles de Miami luciendo su avanzado estado de gestación mientras cumplía con sus labores de madre dedicada.

    Este nacimiento llega en un momento crucial para la carrera de Enrique Iglesias. El intérprete de Bailando ya había adelantado en 2024 su decisión de alejarse del formato de álbumes completos para centrarse en lanzar sencillos y realizar giras selectas. ¿El motivo? Estar presente en la crianza de sus hijos:

    "Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio y verlos crecer. Cada día crecen rapidísimo y quiero disfrutarlo", confesó el cantante recientemente.

