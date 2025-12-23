Enrique Iglesias y Anna Kournikova anuncian el nacimiento de su nuevo bebé

El hogar de los Iglesias-Kournikov es ahora un poco más ruidoso y mucho más feliz. Tras <b>meses de especulaciones</b> y un embarazo llevado con la discreción que los caracteriza, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/enrique-iglesias-intenta-besar-emilia-mernes-ella-lo-esquiva-mitad-escenario-FE9666700 target=_blank>Enrique Iglesias</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/enrique-iglesias-anna-kournikova-anuncian-espera-cuarto-hijo-OA10010860 target=_blank>Anna</a><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/anna-kournikova-esposa-enrique-iglesias-imagenes-ineditas-hijos-LD7498058 target=_blank></a> <b></b><i></i><i><b></b></i> <b></b> <b></b>