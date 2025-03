La colaboración entre Crespo y Rivera surge después de que Jerry Rivera expresara su admiración por la versión original de Nuestra Canción. A pesar de que Rivera no suele colaborar con otros artistas, Crespo comenta que al mencionar el tema, Rivera no dudó en unirse a este proyecto, destacando su talento y disciplina. La colaboración no solo trae una nueva versión de este clásico, sino también una renovación del sonido tropical para una nueva generación.