El futuro matrimonio de Cristian Castro con Mariela Sánchez ha hecho que el cantante retome épocas de su vida que se vio obligado a dejar atrás cuando su carrera empezó a generar éxitos. En una entrevista actual al medio América TV, el mexicano afirmó un detalle que muchos de sus fans no conocían.

Según sus propias palabras, volverá a la escuela con el fin de culminar sus estudios de secundaria, "hay un reencuentro lindo con el estudio que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay un tiempo y ahora acá en Argentina", afirmó, para después especificar que regresará a un nivel educativo en específico.

"Estoy tras de la secundaria, la verdad que, porque se me vino una época muy buena cuando recién comenzando con No Podrás, la verdad que fui de gira y ya nunca volví”, compartió al respecto. Aún no se conoce de qué forma volverá, pero es un plan que tiene en mente y llevaría a cabo pronto.