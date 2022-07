El video viral de Mónica Dossetti, la actriz agredida y estrangulada por su hermano

¿Qué sucedió con Mónica Dossetti?

Sin embargo, Mónica Dossetti no desea denunciar a su agresor. ¿Qué dijo la actriz?

Declaraciones de Mónica Dossetti sobre los hechos

En el programaVenga la alegría los presentadores lograron comunicarse con la actriz, quien aseguró no desea proceder legalmente contra su hermano José.

Con voz entrecortada debido a su enfermedad, Dossetti declaró: “Pues es mi hermano, no se vale, ya perdí uno y éste no quiero perderlo...Ya fue la PGR, vino hoy otra vez, y vinieron a las 3 de la mañana, en la madrugada. Estoy bien... (Él) está con una novia nueva, no quiero que le hagan nada a mi hermano, a mi hermanito”.

Sin embargo, las autoridades encargadas del caso emitieron un comunicado, determinados en separar al director de TV de la actriz, a pesar de los deseos de la víctima: