Evaluna Montaner y Camilo Echeverry son una de las parejas más populares del espectáculo latinoamericano. Los artistas, relacionados directamente a la familia Montaner, establecieron su relación mediante la industria musical a la que ambos pertenecen.

Tras su boda en el 2020, su relación amorosa se confabuló con la llegada de su hija 'Índigo', una de las bebés más esperadas por la mediática familia, quien hasta el momento no es expuesta por la joven pareja, ya que esperan que ella crezca y decida entre ser o no una figura pública. Ricardo Montaner definió a la relación como un amor que se creó en un click, pero que terminó siendo "leal y sincera". En una reciente entrevista con el periodista Yordi Rosado, contó varios detalles que eran desconocidos para la fanaticada de Evaluna y Camilo.

Entre ello, aseguró que su hija fue la encargada de iniciar el primer contacto entre los dos, posterior a entablar conversaciones online. Me dice: 'papá, podemos aprovechar el viaje, que te quiero poner unos demos de un muchacho con el que estoy hablando', saliendo no, porque él vivía en Colombia y ella en Estados Unidos. Le digo, 'claro'. Empezó a poner los demos (...) Me encantaron las canciones", dijo el cantante.

El intérprete de 'Bésame' habría sido el cupido de la relación, ya que invitó a su hija a un evento que tenía en Bogotá para que conociera en persona a Echeverry. Camilo la estaba esperando en el aeropuerto, posteriormente comieron juntos y le cayó increíblemente bien.

"No tenía tan bien peinados los bigotes, pero los tenía. Esa noche cenamos juntos y me cayó extraordinariamente bien, pero aún no eran novios".

Tras el encuentro, Montaner acudió a dormir, y automáticamente al siguiente día Eva le dice: "Papi, me pidió que fuera su novia y somos novios desde anoche". Aquel momento fue clave para la vida de Camilo, ya que a partir de conocer al artista, pudo empezar a pavimentar su carrera en Estados Unidos. Hechos que el propio Echeverry ha confirmado en entrevistas pasadas.

“El voló a Miami a visitar a Eva y, el día que se iba, le digo, ‘dime una vaina, ¿qué tienes que hacer en Bogotá? O sea, ahorita llegas allá y ¿qué haces?’, y me dice: ‘no, nada, tengo que dar unas clases’, entonces le digo, ‘¿no puedes posponer esa vaina?”, contó.

La propuesta llegó como un balde de agua fría para el colombiano: "¡Quédate aquí, hacemos demos, trabajamos en tus cosas, trabajas con Mau y Ricky!". A partir de aquel momento, Camilo se relacionó aún más con Evaluna, así como con la familia venezolana.