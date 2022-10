Pero los hechos no quedaron entre respuestas en redes sociales. Montaner le habría enviado una carta a la psicóloga , donde le insta a ir a una "mediación por daños", una medida legal que Florencia rechaza y señala como una "amenaza legal directa contra una psicóloga que casualmente es mujer".

“En mi perfil de Instagram estuvimos analizando esta foto. Ricardo Montaner besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido”.

En ese entonces Montaner respondió a la profesional de salud cuando el tuit se viralizó: . “ Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos , construye una familia... Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”.

Ella replicó: : “Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar”.