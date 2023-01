El cerebro detrás del hit de Shakira fue su propio hijo Milan Piqué

Sin embargo, los años y su inocencia no los deja del todo atrás. El programa estadounidense 'Despierta América' comentó con respecto a uno de los cerebros detrás del reciente hit de 'Shaki', y no hablan precisamente de su equipo técnico y musical, sino de su propio hijo mayor, Milan.

Shakira se molestó con Piqué tras transmisión de "contenido adulto" junto a su hijo

"Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada al respecto sobre la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué, en una discusión de contenido adulto".

El pequeño Milan se convirtió en tendencia en España tras varios clips en los que corrige a su padre, o incluso lo desmiente: "No he dormido por la noche", dice el exfutbolista, a lo que el menor dice "yo te he visto dormir toda la noche... te he visto dormir", "silencio" le pide su padre con una sonrisa nerviosa, "pero te he visto dormir", insiste el menor.