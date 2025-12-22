Música
22 dic 2025 , 11:29

Dua Lipa causa furor en redes con sesión de fotos en bikini y en compañía de su prometido

Tras cerrar un año histórico con su gira Radical Optimism, la estrella británica se refugia en el Caribe mexicano junto a su prometido causando furor posando en bikini.

   
  • Dua Lipa causa furor en redes con sesión de fotos en bikini y en compañía de su prometido
    Dua Lipa luciendo un conjunto estampado de leopardo.( Dua Lipa / Instagram )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kenneth Triviño
Canal WhatsApp
Newsletter

México ha sido el destino elegido por Dua Lipa para poner el broche de oro a un ciclo profesional extenuante. Tras trece meses recorriendo el mundo con su Radical Optimism Tour, la cantante de 30 años decidió cambiar los escenarios y las luces estroboscópicas por la serenidad de las costas aztecas.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de sus millones de seguidores no es solo el paradisíaco paisaje, sino la imponente imagen física que tanto ella como su prometido, el actor Callum Turner, lucen en su álbum de vacaciones.

Lea: Dua Lipa rinde homenaje a artistas latinos con estas versiones en vivo

Dua Lipa en las playas de México.
Dua Lipa en las playas de México. ( RRSS )

Y es que las playas mexicanas han sido el escenario que la británica eligió para lucir su escultural cuerpo y compartir escenas de sus vacaciones con Callum Turner ante sus 88 millones de seguidores.

Y no es para menos, ya que México ha sido el país al que más aprecio ha mostrado la intérprete de Training Season, dando tres conciertos y abriendo incluso una taquería con su nombre.

Lea: Dua Lipa interpretó conocido tema del carnaval brasileño en São Paulo y enciende las redes

Más allá de eso, a sus 30 años Dua Lipa asegura encontrarse en su mejor versión, confesando sentirse "más fuerte, segura y poderosa", no es casualidad. Su físico, que ha causado furor en las recientes fotos en bikini, es el resultado de una rutina de entrenamiento híbrida que combina:

  • Entrenamientos de alto impacto en Boxeo y HIIT.
  • Práctica constante de Pilates Reformer y pesas en el gimnasio.
  • Sesiones diarias de Yoga para mantener la flexibilidad y evitar lesiones.
  • Todo ello, acompañado de sesiones de lectura para la mente.
    • Dua Lipa cerró su gira Radical Optimism con una recaudación de casi USD 141 millones.
    Dua Lipa cerró su gira Radical Optimism con una recaudación de casi USD 141 millones. ( RRSS )

    Por su parte, Callum Turner no se queda atrás. El actor y modelo británico, quien fuera futbolista semiprofesional en su juventud, aplica la disciplina del deporte de élite a su carrera actoral.

    Pese a ser una de las parejas más fit del momento, la escapada prenavideña en México no ha sido solo sudor y gimnasio. Dua Lipa ha compartido imágenes que reflejan la importancia del equilibrio mental y emocional.

    Lea: Dua Lipa y Callum Turner se enamoraron leyendo el mismo libro: Fortuna, de Hernán Díaz

    Esta desconexión total en México marca el inicio de un breve descanso antes de las festividades navideñas, dejando claro que, para la estrella británica, el secreto de su éxito reside en saber cuándo acelerar sobre el escenario y cuándo detenerse frente al mar.

    Callum Turner jugando a las cartas con Dua Lipa.
    Callum Turner jugando a las cartas con Dua Lipa. ( RRSS )
    Temas
    Entretenimiento
    Música
    vacaciones
    espectáculo
    playas
    Pop
    sesión de fotos impactante
    Dua Lipa
    Callum Turner
    México
    Noticias
    Recomendadas