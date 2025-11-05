Música
05 nov 2025 , 21:08

Bizarrap cumple su "sueño": lanza sesión con Daddy Yankee

El "rey del reguetón" vuelve a sus orígenes con un tema explosivo producido por el DJ argentino.

   
  • Bizarrap cumple su sueño: lanza sesión con Daddy Yankee
    La canción, de 2 minutos y 30 segundos de duración, ya está disponible en todas las plataformas digitales.( Captura de video )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee y el compositor y DJ argentino Bizarrap (BZRP) lanzaron este miércoles 5 de noviembre un tema explosivo: BZRP Music Session #66. La colaboración, calificada por el productor argentino como "un sueño", marca un regreso a los orígenes del denominado "rey del reguetón", que hoy promueve su fe cristiana.

La canción, de 2 minutos y 30 segundos de duración, ya está disponible en todas las plataformas digitales. En YouTube, superó las 750 000 reproducciones en apenas dos horas de su estreno.

Lea también: Daddy Yankee se presenta "renacido" con su nueva misión de "predicar el Evangelio"

"Si me preguntan, a nadie yo le debo. Cuando me vaya, de aquí nada me llevo. Solo me voy con un amor verdadero. Los pies en la tierra, siempre mirando al cielo", dice el coro del tema, que ha cautivado a los fanáticos del artista. Muchos destacan que, con esta sesión, Daddy Yankee retoma sus raíces con un rap poderoso y contagioso.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del intérprete, reapareció públicamente la semana pasada durante los Premios Latin Billboard, tras casi dos años alejado de los escenarios. En diciembre de 2023 había concluido su gira "La Última Vuelta", que presentó como su despedida y culminó en Puerto Rico. El artista anunció su conversión al cristianismo evangélico, declarando ante sus seguidores: “Reconozco que Jesús vive en mí”.

Daddy Yankee está promocionando su nuevo álbum, titulado "Lamento en baile", que alude a un Salmo de la Biblia y combina ritmos urbanos —reguetón, salsa, reparto y hip hop— con letras de mensaje cristiano. Según ha explicado, el disco mantendrá "la misma potencia, el mismo flavor, el mismo flow, pero con un nuevo propósito".

Revise además: La catarsis de Daddy Yankee en su nueva canción en medio de su pleito legal con su expareja

Temas
Daddy Yankee
Bizarrap
Noticias
Recomendadas