Daddy Yankee se presenta "renacido" con su nueva misión de "predicar el Evangelio"

El reguetonero Daddy Yankee se presentó este miércoles 22 de octubre "renacido" en su fe cristiana con su nueva misión de "predicar el Evangelio" en su primera aparición pública, tras casi dos años de retirarse, en la clausura de las charlas de la Semana de la Música Latina de Billboard.

El cantante prometió que su nuevo álbum 'Lamento en baile', que alude a un Salmo de la Biblia, tiene su "misma potencia, el mismo flavor (sabor), el mismo flow, pero con un nuevo propósito", pues combina ritmos urbanos, reguetón, salsa, reparto y hip hop con letras con mensajes cristianos.

Lea también: Daddy Yankee regresa a la música y lo anuncia con un nuevo sencillo llamado Sonríele

"Me siento renacido, nuevas energías, me siento bien, bien alegre, contento, con todo lo que estoy viviendo y el cambio que también he vivido, un cambio personal, espiritual, en mi fe", declaró el puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez.

Este fue el retorno público del artista, quien vistió traje y corbata marrones que contrastan con sus atuendos urbanos, tras concluir en diciembre de 2023 'La última vuelta', que denominó entonces su "gira de despedida" y culminó en Puerto Rico, donde expresó ante sus fanáticos: "Reconozco que Jesús vive en mí".

El músico, quien promociona su sencillo 'Sonríele', sostuvo que Dios le dio una carrera exitosa, como el haber grabado 'Despacito', que en su momento fue la canción más escuchada en la historia, para que él pudiese ahora "ir de frente en la cultura popular anunciando el reino".

"Todo el mundo tiene un propósito que hacer en su vida: el mío fue este camino donde yo creía que me iba a ir para siempre y él (Dios) me dijo: no, no, no. Yo te voy a traer pa'trás, de donde tú saliste ahí te quiero, anunciando el mensaje de donde yo te saqué, te vas a quedar ahí", manifestó.