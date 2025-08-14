Música
Concierto de Shakira en República Dominicana es cancelado por segunda ocasión

Los organizadores suspenden la presentación de Shakira en Santo Domingo y prometen reprogramar la fecha y devolver el dinero a los fanáticos.

   
    Shakira ya comenzó la segunda etapa de su gira Las Mujeres ya no Lloran en América Latina, llamada Estoy Aquí. ( RRSS )
La espera terminó con decepción para los fanáticos dominicanos: el concierto de Shakira programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, como parte de su gira Las Mujeres ya no lloran World Tour, ha sido cancelado por segunda ocasión.

La noticia fue confirmada por la empresa SD Concerts mediante un comunicado oficial, en el que se citan “circunstancias fuera de nuestro control” como motivo de la suspensión.

Lea: Shakira le dedica emotivas palabras a Chris Martin en pleno concierto: "Gracias por tratar de arreglarme"

Aunque la presentación no se realizará en la fecha prevista, los organizadores informaron que ya trabajan en la programación de una nueva fecha, la cual será anunciada próximamente. Los reembolsos de las entradas se realizarán automáticamente al método de pago original, en un plazo estimado de 30 a 45 días.

La cancelación llega luego de semanas de incertidumbre, cuando la fecha del concierto desapareció de los canales oficiales de Shakira y de la publicidad del evento, generando preocupación entre sus seguidores locales. Ante la falta de información, el club de fans ShakiraRepDom emitió comunicados solicitando claridad y transparencia sobre el futuro del espectáculo.

Lea: Shakira rompe inusual récord en México con su gira Las Mujeres ya no Lloran

A pesar de lo ocurrido, la gira de Shakira avanza con éxito en otros países de Latinoamérica. Tras iniciar su recorrido en México, por ahora no hay riesgo para el resto de los conciertos programados, incluidos los de Colombia, Perú y Ecuador.

Mientras tanto, la comunidad dominicana espera que SD Concerts confirme oficialmente la reprogramación del concierto o que se mantenga el reembolso de las entradas para los afectados.

