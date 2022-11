Concierto de Bad Bunny en Ecuador: Así debes canjear tus entradas para ingresar al evento

Para ingresar al esperado evento es obligatoria la presentación de las entradas físicas oficiales emitida s por la ticketera, Feel The Tickets. El concierto será el próximo miércoles 16 de noviembre en la ciudad de Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

El concierto de Bad Bunny en Ecuador está pronto a suceder. A principios del 2022 el boricua anunció su gira 'The World Hottest Tour', misma que fue recibida con emoción por parte de sus fanáticos en cada rincón de América.

¿Cómo canjear las entradas para el concierto de Bad Bunny en Ecuador?

- Llevar ticket digital y comprobante de compra (no impreso)

Según lo explicado por Feel The Tickets en sus cuentas oficiales, el canje es un requisito indispensable para evitar problemas a la entrada del evento masivo , por lo que la ciudad de Quito y Guayaquil será parte del intercambio de los tickets digitales por los físicos.

- Palco y Callaita Fan Zone (Punto de venta Feel The Tickets en el Centro Comercial Iñaquito (CCI) 12 Y 13 DE NOVIEMBRE

¿Y si vivo en otra ciudad?

Feel The Tickets estableció que las personas "que no viven en dichas ciudades y llegan el día del show, podrán reclamar su ticket físico en el Centro Comercial Iñaquito CCI, punto de venta Feel The Tickets", en el horario de 10 de la mañana a las 7 de la noche.

Así fue la pedida de mano en concierto de Danny Ocean en Guayaquil: "¡Se casan esta noche, muchachos!"