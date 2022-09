Chyno Miranda intentó fugarse de su clínica de rehabilitación en Venezuela

El artista se encuentra internado en una clínica de rehabilitación en Venezuela, debido a una neuropatía periférica que agravó tras contagiarse de covid-19, y adicciones que atravesó antes de desaparecer de la esfera pública.

Prima de Chyno Miranda declara sobre su verdadero estado de salud

Los conductores del programa 'No Like' siguen con lupa el caso del venezolano, estos afirman que Miranda se encuentra allí "en contra de su voluntad" y por ende "no está contento".